«Посвящен окончанию зимы»: Зара в наряде с восточными элементами поздравила с праздником Навруз

Исполнительница Зара разместила в своем профиле фото в баклажановой юбке-карандаше и классической белой рубашке. Примечательно, что строгий образ артистка разнообразила яркими аксессуарами. От этого аутфит знаменитости заиграл другими цветами.

Стоит отметить, что певица разметила свежий снимок. А к нему добавила рассказ о празднике, который с 2009 года стал наследием ЮНЕСКО.

«Дорогие мои, поздравляю вас со светлым праздником Навруз! В переводе с персидского — «новый день». Празднуется он 20, 21 марта, в день весеннего равноденствия, когда дни и ночи равной длины, и посвящен он окончанию зимы и приходу весны», — отметила Зара.

Кстати, look артистки покорил сердца ее поклонников. Тюрбан сливового цвета и широкий кожаный ремень с золотой квадратной пряжкой перекликались с золотыми круглыми серьгами и вишневой сумочкой на цепочке.

«Какая вы шикарная!», «Фото — глаз не оторвать», «Шикарная», «Зара — Красавица! С Новым Днем тебя!», «Как всегда, прекрасно выглядишь», «Спасибо! Какая Вы умница и красавица! И Вас с праздником!» — восхитились фанаты Зары в комментариях под фото.

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