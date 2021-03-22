«В свою квартиру мечты»: Оля Рапунцель показала жилищный комплекс, в который переедет ее семья

Семья бывших участников «Дома-2» Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко в эти дни живет в предвкушении радостного события. Совсем скоро пара получит ключи от собственной квартиры в новостройке и переедет со съемного жилья в свои квадратные метры.

«Очень хотим поскорее переехать в свою квартиру, — написала Ольга Рапунцель в Instagram. — У наших дочек будет своя детская комната. Из съемной квартиры — в свою квартиру мечты».

Экс-участница «Дома-2» показала в сторис жилищный комплекс, в котором они с мужем приобрели «двушку». В кадр попал и дом, где будет жить семья с двумя дочками. Ольга призналась, что сейчас немного жалеет о том, что они не решились купить «трешку».

«А сейчас уже все, за такие деньги и не возьмешь, ценник заоблачный на жилье в Москве. Именно в этом ЖК — от 15 млн. руб. Мы купили квартиру уже с отделкой», — добавила Ольга Рапунцель.

Напомним, это уже вторая квартира экс-участницы «Дома-2» в Москве. Первую она получила от проекта за победу в конкурсе «Человек года», но для семьи из четырех человек она маловата.

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