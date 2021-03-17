«Мамка, мамочка»: Ольга Рапунцель сводила дочерей в детский развлекательный центр

Экс-участница «Дома-2» призналась, что очень устает от общения с наследницами и необходимости работать.

В семье бывших участников «Дома-2» Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко подрастают две дочери. Обе девочки появились на свет, когда их родители были звездами популярного реалити-шоу.

В конце прошлого года, перед самым закрытием «Дома-2», семья Рапунцель и Дмитренко его покинула. Сейчас пара привыкает к новым условиям жизни. Недавно Ольга сообщила, что они с Димой купили квартиру в Москве, а в студии, подаренной Ольге проектом, делают ремонт.

Плюс ко всему Рапунцель старается максимум времени проводить с дочками. Так, в эту среду она сводила малышек в игровой центр. Ольга поделилась в Instagram снимком с Софией и Василисой и рассказала о том, сколько у нее забот.

«Мои дочурки. С ними я чувствую себя прям мамка, мамочка. Вот мы сегодня напрыгались, накатались, наигрались, и все к вечеру я устаю. А мне еще нужно поработать и скоро день рождения Василисушки. Ей исполнится 3 годика, вот потихоньку уже занялась подготовкой к ее дню рождения, столько всего нужно успеть заказать и организовать», — поделилась Ольга Рапунцель.

Она добавила, что они с Димой Дмитренко сейчас решают, где – в Турции или в Москве отмечать день рождения Василисы.

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