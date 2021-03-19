«Дети его обожают»: Максим Галкин рассказал, кто заменил близнецам Гарри и Лизе родного дедушку

Так случилось, что у близнецов Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизы и Гарри нет родных бабушек и дедушек. Бабушку детям заменяла ныне покойная режиссер Галина Волчек, она обожала детей, и они отвечали ей взаимностью. Галина Борисовна была частым гостем в замке в деревне Грязь и всегда с большим удовольствием общалась с Гарри и Лизой. Еще одной бабушкой малышам стала подруга Аллы Пугачевой Алина Редель, которая живет недалеко от звездной семьи.

Максим Галкин на своей страничке в Instagram рассказал о мужчине, который заменил Гарри и Лизе родного дедушку. Это тоже друг семейства, гастрольный импресарио известных артистов Семен Могилевский.

«И хотя у него есть родные любимые внуки, он не меньше привязан к нашим детям. Дети его обожают. Семен живет в Израиле, поэтому сейчас нет возможности видеться, но телефонные созвоны каждый день — это уже ритуал», — поделился Максим Галкин.

Пост он сопроводил видео, на котором запечатлел, как Гарри разговаривает с дедушкой. Шоумен уточнил, что разместил ролик, предварительно получив согласие сына на это.

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