«Обязательно приобретите»: Хромченко рассказала, какой цвет сумок и обуви будет трендовым предстоящим летом

Телеведущая отметила, что отказывать себе в новом популярном аксессуаре не стоит, ведь в наше время уход за «капризным» оттенком не представляет трудностей.

В новом выпуске программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко рассказала о трендовом цвете, на который обязательно нужно обратить внимание модницам в весенне-летнем сезоне-2021. Комментируя один из образов героини Анны, который составили стилисты передачи, фэшн-эксперт обратила внимание на дуэт сумки и обуви. Эти аксессуары были выполнены в белом цвете.

«Белая обувь и белая сумка в сезоне весна-лето 2021 вновь популярны, они не теряют актуальности на протяжении нескольких сезонов. И если вы еще их до сих пор не носили, обязательно приобретите себе какой-нибудь белый аксессуар», — посоветовала Хромченко.

Эвелина Хромченко заметила, что сейчас уход за столь нежным и «капризным» оттенком не составляет труда. Средств по уходу за обувью белого оттенка на рынке представлено в избытке, что позволит моднице сиять при каждом выходе в белой обуви или с сумочкой в тон.

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Ранее телеведущая рассказала, какой фасон обуви будет в моде предстоящим летом. Это вьетнамки с завязками на щиколотках.

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