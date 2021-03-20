«Очень важный тренд»: Хромченко показала, какая обувь будет в моде этим летом

К советам Эвелины Хромченко стараются прислушиваться многие модницы страны. Ежедневно фэшн-эксперт выносит вердикты нарядам и стилю героинь программы «Модный приговор», и каждое ее заявление можно применять как руководство к действию и составлять трендовый гардероб.

Накануне на передаче в рубрике модных советов Эвелина Хромченко рассказала про самые модные цветочные принты, которые будут в тренде весной и летом текущего года. среди прочего, стилист обратила внимание на обувь модели, в которой та демонстрировала сезонный лук.

«Вьетнамки, привязанные к щиколоткам, – еще один очень важный тренд», — заметила Хромченко, комментируя обувь на ногах модели.

В кадре крупным планом показались вьетнамки на широком каблуке. Характерной особенностью этой модели стали как раз завязки, которые обвили щиколотку девушки. И Хромченко посоветовала модницам присмотреться к тренду предстоящего лета.

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