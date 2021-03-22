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Как советовал Васильев: Алсу в платье с разрезами поддержала тренд на шафрановый цвет

Звезда выгуляла оригинальный наряд в модном оттенке сезона.

Как советовал Васильев: Алсу в платье с разрезами поддержала тренд на шафрановый цвет
Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a/

Не так давно историк моды Александр Васильев представил модницам один из популярных оттенков сезона. Цвет шафрана наряду с зеленым, желтым и серым тонами вышел в тренды и с наступлением весны набирает популярность. Наряды этого колора уже выгуляли Ольга Бузова, певица Жасмин, Жанна Левина-Мартиросян и другие звезды.

В оригинальном вечернем образе цвета шафрана предстала и певица Алсу. Звезда позировала в салоне своего автомобиля в платье с лацканами и трендовыми разрезами на рукавах.

Девушка завершила образ серьгами в тон наряду. Многие поклонники поспешили выразить восхищение внешностью красавицы.

Алсу
Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a/

«Красотка», «Ну какая красивая женщина», «Алсу, ты просто космическая красавица!», «Какая яркая звездочка!», «Шикарная! Красивая!», «Как свежая весенняя веточка мимозы», «Нежность и красота!», — пишут в комментариях.

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