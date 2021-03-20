Леди в черном: Рудковская вышла в свет в монохромном образе, примерив платье и глянцевые ботфорты

Продюсер Яна Рудковская – частый гость светских вечеринок, презентаций и встреч. И каждое свое появление в свете девушка тщательно продумывает, предъявляя публике самые трендовые и люксовые наряды.

Накануне Рудковская посетила день рождения подруги, бизнес-леди Снежанны Георгиевой. Виновница торжества устроила пышный прием, пригласив сливки светского общества столицы. На торжество Рудковская облачилась в тотально черный наряд, скомплектовав платье с объемной юбкой и жакет с высокими ботфортами из глянцевой кожи.

Светская львица с удовольствием позировала на вечеринке и продемонстрировала свой аутфит во всей красе. Подписчики Рудковской наряд оценили.

«Как всегда красота и идеальная прическа!», «Прелесть», «Просто огонь!», «Образ супер!»,

Стильно, модно, супер», «Яна, вы великолепно выглядите», «Вы очень красивая, шикарно смотрится ваше платье», — пишут в комментариях.

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