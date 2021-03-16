«За моей спиной пирамида Хеопса»: Лена Летучая в песочном мини-комбинезоне прогулялась по Египту

Ведущая программы «Детки-предки» Лена Летучая отправилась в отпуск в страну пирамид и фараонов. На личной странице знаменитость разместила первые памятные кадры из Каира.

Летучая сообщила, что поехала в отпуск с подругой. Именно она стала личным фотографом телеведущей в путешествии. К слову о снимках, Летучая запечатлелась в комбинезоне песочного цвета. Примечательно, что у классического варианта изделия с отложным воротничком и объемными карманами вместо длинных штанин были только шорты. Такой аутфит, по словам поклонников экс-ведущей проекта «Ревизорро», смотрелся актуально и органично среди гигантских пирамид.

«Восхитительна!», «Модная», «Красота! Елена, откуда такой костюмчик или комбинезон?», «Классный аутфит! Тематично, к месту», «Индиана Джонс! Класс! Красота!» — написали подписчики Летучей в комментариях под фото.

Также нельзя не отметить аксессуары, которые выбрала знаменитость. Большинство фанатов обратились к телеведущей с просьбой подсказать название марки сумочки в виде фотоаппарата на длинном ремешке.

«За моей спиной Пирамида Хеопса IV Династия! Первоначальная высота 146 м, современная 138 м (после землетрясения), 2590-2565 д.н.э. Смотрите истории, там много интересного», — похвасталась Летучая.

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