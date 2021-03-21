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«Однозначно, услышал сейчас Танечку Навку»: Филипп Киркоров уверен, что под маской Розовой Пантеры – фигуристка

Председатель жюри популярного проекта пытается разоблачить участницу.

«Однозначно, услышал сейчас Танечку Навку»: Филипп Киркоров уверен, что под маской Розовой Пантеры – фигуристка
Розовая Пантера каждый раз удивляет жюри. Фото: телеканал НТВ

В это воскресенье, 21 марта, на телеканале НТВ состоялся шестой выпуск второго сезона самого охраняемого проекта – шоу «Маска». К этому дню остались десять участников программы из четырнадцати. Ранее были разоблачены Черная Пантера, Ананас, Пингвин и Банан.

Шестой выпуск открывало выступление Розовой Пантеры. После того, как номер был окончен, Филипп Киркоров выдвинул свое предположение о том, что в маске прячется Татьяна Навка.

«Однозначно, услышал сейчас Танечку Навку», — заявил председатель судейской коллегии Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров, шоу «Маска»
Филипп Киркоров предположил, что в маске Розовой Пантеры Навка или Рудковская. Фото: кадр шоу «Маска»

Его поддержала певица Валерия.

«Да, и по подсказкам – это фигуристка, ведь она сказала, что в ее профессии главное – не поскользнуться», — добавила звезда.

Им возразила Регина Тодоренко, уточнив, что речь в подсказке шла о каблуках, а не о коньках. Телеведущая предположила, что в маске Розовой Пантеры может скрываться модель Наталья Водянова.

«Нет, Наталья – многодетная мама, — засомневался Филипп Киркоров. – Яна Рудковская, это ты? Снимай маску!»

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