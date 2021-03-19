Создатели шоу «Маска» прокомментировали слухи об уходе Киркорова из жюри

Новости о том, что поп-король покинет пост судьи популярного проекта появились после разоблачения Азизы.

Второй сезон шоу «Маска» держит всех в напряжении. Участники постепенно срывают маски, некоторые уходят добродушно, а некоторые с упреком.

Например, Азиза, которая скрывалась в костюме Пингвина, буквально пыталась испепелить взглядом жюри и Филиппа Киркорова, который настаивал на ее раскрытии.

После певица призналась, что строила большие планы и намеревалась, как минимум, дойти почти до финала, а не слететь в начале дистанции.

Азиза извинилась за свое поведение и, казалось бы, поводов для напряжения больше нет, но тут новый виток.

Поползли слухи, что уход Азизы расколол членов жюри. Если певица усмирила свою гордость, то между Региной Тодоренко, Валерией, Тимуром Родригезом и Александром Реввой проскочила черная кошка.

Филипп Киркоров много лет тесно дружит с Азизой и члену жюри явно хотелось, чтобы его приятельница задержалась в шоу подольше.

Следом за Азизой было не менее эмоциональное обсуждение участника в костюме Банана. Тимур Родригез настаивал, что под маской скрывается Юрий Стоянов, Регина Тодоренко пыталась убедить коллег, что перед ними Алексей Кортнев. А Филипп не сомневался, что на сцене Александр Буйнов.

Якобы именно наложившиеся друг на друга неприятные факторы заставили короля российской эстрады задуматься об уходе с «Маски». Мол, атмосфера напряженная, работа нервная. Только полное выключение из процесса поможет восстановить эмоциональное состояние.

Но на самом ли деле Киркоров собирается уйти из «Маски» или это просто слухи вокруг рейтингового шоу?

Создатели проекта категорично ответили на данный вопрос.

«Это фейк! Ничего подобного не обсуждалось!», — подтвердили источники Teleprogramma.pro.

В настоящий момент в шоу осталось 10 участников. В воскресенье, 21 марта, проект покинет один из них.

С учетом того, что «Маска» выходит в эфир раз в неделю по воскресеньям, то шоу затянется до середины мая.