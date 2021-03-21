«Самые красивые украшения»: невестка Валерии похвасталась шикарным подарком мужа

Сыну певицы Валерии Арсению Шульгину всего 22 года. Молодой человек в свои юные годы уже успел обзавестись семьей и стать папой очаровательной малышки Селин. Арсений к тому же очень неплохо зарабатывает и не жалеет денег на свою любимую жену, красавицу Лиану. Так, например, когда Шульгин делал девушке предложение о замужестве, он преподнес кольцо с массивным бриллиантом.

С началом семейной жизни молодой человек не перестал баловать свою избранницу. Лиана Шульгина рассказала в Instagram, что супруг часто дарит ей украшения. Одно из них молодая мама продемонстрировала на себе. В сторис Лиана предстала в цепочке из белого золота с подвеской в виде сердца, в центр которого инкрустирован сапфир, а по периметру подвеска усыпана бриллиантами.

«Самые красивые украшения всегда от мужа», — подписала кадр Лиана Шульгина.

Красавица кокетливо показывает пальчиком на изящную подвеску.

Вероятно, украшение было куплено в Дубае, где Арсений Шульгин сейчас находится с женой и дочкой. Молодой отец совмещает здесь отдых с работой.

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