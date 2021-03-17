Прильнула с материнским поцелуем: невестка Валерии поделилась нежным фото с крохой-дочкой

Крошка Селин растет не по дням, а по часам.

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин несколько дней назад с женой Лианой и двухмесячной дочкой Селин улетел в Дубай. Под жарким солнцем Арабских Эмиратов молодой отец умудряется совмещать работу с отдыхом и общением с семьей. Некоторое время назад к Арсению и Лиане присоединились Валерия с мужем Иосифом Пригожиным.

Лиана Шульгина справедливо рассудила, что ее маленькой дочери в Дубае будет гораздо лучше, чем в холодной Москве. Посоветовавшись с врачами, молодая мама решилась с малышкой на перелет, который Селин перенесла прекрасно. В Instagram невестка Валерии написала подробный пост о том, как готовиться к путешествию с ребенком.

«Весь полет малышка была у меня на руках, переживала, что ей будет тяжело, но нам было максимально комфортно. Малышку пристегнули к моему ремню, специальным детским ремнем. Удобно», — поделилась Лиана Шульгина.

Публикацию молодая мама сопроводила невероятно трогательным фото, на котором держит на руках дочку Селин.

Малышка укрыта легким белым одеяльцем. Лиана нежно прильнула с материнским поцелуем ко лбу крошки. Видно, что она наслаждается моментом и тает от любви и нежности к маленькой наследнице.

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