Стало известно, какая девушка на «Холостяке» пыталась получить за шоу деньги

И это не Маша Вебер.

Еще в первой серии «Холостяка» Тимати заявил, что одна из участниц шоу пришла на проект за гонорар. Конечно, всем стало интересно – кто же это? Во второй серии рэпер приоткрыл занавес и раскрыл секрет.

Речь идет о Ларе Лепп. Девушка много путешествует, снимается для рекламы брендов, развивает свои социальные сети и пишет картины на заказ.

— Расскажи мне про гонорар, — сказал Тимати, беседуя с девушкой.

— Как видишь, я тут и без гонорара, — поспешила ответить красавица. – Это была работа моего модельного агента. Он запросил деньги у создателей шоу, но мы получили отказ. Когда я узнала, что холостяком будешь ты, то я решила пойти бесплатно.

Жаль только, что девушка не стала раскрывать сумму, о какой шла речь.

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