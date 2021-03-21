«Любимые люди»: Подольская поделилась семейным снимком с родными

У певицы есть сестра-близнец Юлиана.

Наталья Подольская замужем за Владимиром Пресняковым-младшим более десяти лет. Супруги воспитывают двух сыновей – пятилетнего Артемия и Ваню, который родился прошлой осенью. В своем Instagram певица поделилась семейным снимком, на котором запечатлелась с родными.

«Доброе утро, любимые люди», — подписала фото Подольская.

На снимке Наталья позировала рядом с мужем, мамой Ниной Антоновной, сестрой-близняшкой Юлианой и их детьми. К слову, Юлиана воспитывает дочек-двойняшек.

«Какие вы прекрасные! Девушки-красавицы! Красота!» — писали пользователи Сети.

Добавим, в мае сестры Подольские отметят свой 39-й день рождения. Также у них есть старшая сестра Татьяна и младший брат Андрей.

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