«Зато я петь умею»: Подольская показала рисунок, который сделала для сына

Наталья Подольская замужем за Владимиром Пресняковым-младшим более десяти лет. Пара воспитывает двух сыновей. Старшему Артемию уже пять лет, а младший Ваня появился на свет прошлой осенью. В своем Instagram Наталья показала, какой рисунок сделала вместе с сыном.

«Короче говоря, дамы и господа, шедевр от меня. Зато я петь умею», — написала Подольская.

Фанаты отметили, что у артистки замечательное видение мира.

«Очень даже неплохо получилось! Как красиво! Замечательное видение мира!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Подольская делилась с подписчиками своими секретами красоты. Артистка на время кормления грудью отказалась от различных инъекций в кабинете косметолога, и прибегает только к массажу.

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