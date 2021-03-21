«Не помогает никто»: четвертая жена Ефремова после его заключения прозябает в нищете

С тех пор, как известный актер Михаил Ефремов попал в колонию, его четвертая жена, 49-летняя актриса Ксения Качалина оказалась в ужасных условиях. Женщина живет в грязной квартире, голодает и часто прикладывается к алкоголю. Журналисты выяснили, что кроме бывшего мужа, содержать артистку некому.

«Мне не помогает деньгами никто. Хорошо, что у кошек есть еда», — рассказала Качалина в передаче «Ты не поверишь!».

При этом у актрисы есть взрослая дочь от Ефремова — Анна-Мария. Знакомые советуют женщине подать в суд на наследницу, чтобы та платила алименты на содержание матери, но для Ксении Михайловны это исключено.

В интервью НТВ она назвала Ефремова мажором, который не приспособлен к суровым тюремным условиям, и вспомнила, как еще мать актера — Алла Покровская — предрекала, что когда-нибудь Михаил получит срок.

Качалина намерена дождаться Ефремова из тюрьмы, однако нынешнее состояние артистки оставляет желать лучшего. Напомним, женщина сыграла более чем в 15 картинах, однако после 2007 года ее фильмография обрывается.

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