Вернулся в Москву: Ефремову грозит новый срок

Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП в колонии Белгородской области. Осенью прошлого года актер получил срок — 7,5 лет лишения свободы. 5 февраля стало известно, что его этапируют в Москву для участия в следственных действиях.

Ефремова ждут новые разбирательства, теперь уже по делу о ложных показаниях. МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ «Заведомо ложные показания» против трех свидетелей, которые якобы видели, что за рулем внедорожника вечером 8 июня был не Ефремов, а другой человек. Об этом пишет «Лента.ру». Ранее на допрос вызывали бывшего адвоката актера Эльмана Пашаева, которого, к слову, позже лишили адвокатского статуса.

Telegram-канал НеМалахов пишет, что «Пашаев пошел на сделку со следствием» и сдал Ефремова. Якобы тогда актер заставил адвоката подкупить свидетелей. Теперь Ефремову грозит новый срок.

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