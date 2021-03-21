«Оскорбления сыплются»: Юлия Пересильд переживает критику из-за роли в сериале «Угрюм-река»

Первый канал продолжает показ сериала «Угрюм-река» режиссера Юрия Мороз по одноименному роману Вячеслава Шишкова. Одну из главных ролей – Анфисы Козыревой – в нем сыграла Юлия Пересильд. Хотя по сюжету ее жизнь уже оборвалась, артистка продолжает получать разного рода отзывы, иногда не самые добрые. Об этом Юлия решила рассказать в своем Instagram.

«Вот и подошла к концу жизнь моей Анфисы… споры разгораются, комплименты и оскорбления сыплются и не хотят заканчиваться», — написала Пересильд.

Также актриса призналась, что на съемках было нелегко.

«Когда ты бежишь в мороз по свежевспаханному полю, ветер дует в лицо, целлофановый снег — в глаза. И все горит, и ты тоже горишь», — отметила Пересильд.

Коллеги поддержали Юлию. Свои комментарии оставили Лиза Арзамасова, Елена Валюшкина и другие. Фанаты писали, что без героини Пересильд сериал смотреть уже будет не интересно.

«Я до последнего ждала, что она очнется. А еще восемь серий впереди! Без Анфисы смотреть будет сложно! Игра, конечно, невероятная!» — писали пользователи Сети.

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