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Юлия Пересильд займется расследованием подростковых самоубийств в сериале «Медиатор»

Актриса исполнит роль сотрудницы отдела по борьбе с терроризмом в психологическом триллере, который покажет видеосервис Start.

Юлия Пересильд займется расследованием подростковых самоубийств в сериале «Медиатор»
Юлия Пересильд. Фото: видеосервис Start

Видеосервис Start анонсировал премьеру нового психологического триллера «Медиатор», которая состоится 16 апреля. В сериале, состоящем из десяти эпизодов, заняты Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Анна Каменкова, Дарья Мороз, Виктория Толстоганова, Дарья Мельникова, Лена Панова и другие звезды российского кино.

Главную роль в сериале исполнил Андрей Бурковский. Его персонаж Андрей Павлов — профессиональный переговорщик, который умеет устанавливать контакт с террористами. Способность договариваться с людьми молодой человек выработал с раннего детства, что помогало ему выстраивать отношения со сложной матерью.

«Самое сложное для моего героя общаться не с террористами, а с обычными людьми, уверенными в своей правоте», — отметил Андрей Бурковский.

Андрей Бурковский
Андрей Бурковский сыграл главную роль в сериале. Фото: видеосервис Start

Стоит отметить, что актеры, занятые в сериале «Медиатор», консультировались со специалистами. Так, Юлия Пересильд, сыгравшая сотрудницу отдела по борьбе с терроризмом, много общалась с девушкой, работающей в силовых структурах. Это помогло актрисе лучше понять свою героиню.

«По сюжету Маша ведет расследование подростковых самоубийств, но детективная линия в этой картине — не главная, — рассказала Юлия Пересильд. — На первой встрече режиссер Артем Аксененко сказал очень важную фразу, что мир, в котором дети, подростки выбирают смерть вместо жизни, — такой мир неизлечимо болен».

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