«Тут невеста для тебя есть»: Ляйсан Утяшева в шутку сосватала Агату Муцениеце за Джареда Лето

В Storeis микроблога Агата Муцениеце поделилась свежими кадрами со съемок очередного шоу. В кадре актриса из фильма «Тобол» предстала на импровизированной кухне вместе с Ляйсан Утяшевой — они обе примерили фартуки. За веселой беседой жена Павла Воли в шутку сосватала Агату за Джареда Лето.

Такие слова гимнастки вызвали у экс-возлюбленной актера из сериала «Мажор» ответную улыбку. К слову, ранее Муцениеце опровергла слухи о романе с режиссером комедии «Холоп» Климом Шипенко. Агата напомнила, что тоже была замужем и не стала бы рушить чужую семью. Ведь Шипенко женат.

Актрису такие домыслы только рассмешили. Но вот то, что в эти кривотолки поверили и некоторые ее друзья Муцениеце, мягко говоря, обидело и расстроило.

«Джаред Лето, тут невеста есть для тебя!» — отметила Ляйсан, не став объяснять, почему она обратилась именно к этому американскому рок-музыканту и актеру.

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