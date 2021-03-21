Такими их увидишь редко: Муцениеце и Утяшева в фартуках оказались на одной кухне

В Storeis микроблога Агата Муцениеце поделилась свежими кадрами со съемочной площадки. Судя по тому, что актриса из фильма «Тобол» и попавшая в объектив камеры Ляйсан Утяшева позировали в фартуках, они похвастались своими кулинарными навыками. В одном из интервью бывшая жена Павла Прилучного подметила, что готовить ее учила мама. Агата кормит своих детей: восьмилетнего Тимофея и пятилетнюю Мию домашними вкусностями. Однако когда к ним в гости приезжает их бабушка, Муцениеце старается к плите не подходить. Актриса любит лакомиться блюдами, которые готовит ее мама.

Секреты кулинарного искусства знает и Ляйсан Утяшева. По словам гимнастки, она не понимает тех жен, которые водят всю семью на обеды и ужины в ресторан. Спортсменка уверена, что женщина, будучи мамой, должна уметь готовить хотя бы простые блюда. Так, сама Ляйсан старается удивлять Пашу Волю деликатесами и изысканной едой.

«Непривычно, правда!» — спросила Ляйсан экс-жену актера из сериала «Мажор» «Ну, клево!!» — ответила Агата. «Да-да!!» — вторит Муцениеце возлюбленная Павла Воли. «И что вы тут приготовили?!» — спросили у звезд на съемочной площадке. «Таки очень вкусно!» — заверила Утяшева. «Реально вкусно! Картошечка с капустой», — добавила Агата.

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