Стала казаться стройнее: 38-летняя Ходченкова в стеганой жилетке и брюках-дудочках примерила шпильки

Светлана Ходченкова — девушка яркая и запоминающаяся. Одной из первых больших ролей в кинокарьере актрисы стали съемки в исторической ленте Станислава Говорухина «Благословите женщину» — она сыграла Верочку Ларичеву. А ее экранным мужем стал сам Александр Балуев. Сейчас артисту уже 62 года. Но он активно снимается в кино. Вместе с Юлией Пересильд актер предстал в новой многосерийной ленте «Угрюм-река».

Не секрет, что после съемок в фильме «Благословите женщину» Светлана Ходченкова заметно сбавила в весе. На свежих снимках в Instagram актриса то и дело радует поклонников свежими кадрами, демонстрируя стильные аутфиты. Так, Светлана примерила брюки-дудочки приглушенного серого оттенка, их актриса сочетала с лонгсливом и стеганой белой жилеткой. Из аксессуаров актриса выбрала бежевый ремешок и нюдовые сливочные туфли-лодочки на шпильке. Правильно подобранной обувью Светлана визуально вытянула силуэт, став казаться еще стройнее. Ходченкова устроила мини-дефиле, показав свой лук во всей красе.

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