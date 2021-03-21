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Стала казаться стройнее: 38-летняя Ходченкова в стеганой жилетке и брюках-дудочках примерила шпильки

Актриса из исторической ленты Станислава Говорухина «Благословите женщину» отдала предпочтение весеннему луку.

Стала казаться стройнее: 38-летняя Ходченкова в стеганой жилетке и брюках-дудочках примерила шпильки
Светлана Ходченкова. Фото: Globallookpress.com

Светлана Ходченкова — девушка яркая и запоминающаяся. Одной из первых больших ролей в кинокарьере актрисы стали съемки в исторической ленте Станислава Говорухина «Благословите женщину» — она сыграла Верочку Ларичеву. А ее экранным мужем стал сам Александр Балуев. Сейчас артисту уже 62 года. Но он активно снимается в кино. Вместе с Юлией Пересильд актер предстал в новой многосерийной ленте «Угрюм-река».

Актриса Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова в брюках-дудочках и легком стеганом белом жилете составила весенний лук. Фото: Instagram.com/svetlana_khodche

Не секрет, что после съемок в фильме «Благословите женщину» Светлана Ходченкова заметно сбавила в весе. На свежих снимках в Instagram актриса то и дело радует поклонников свежими кадрами, демонстрируя стильные аутфиты. Так, Светлана примерила брюки-дудочки приглушенного серого оттенка, их актриса сочетала с лонгсливом и стеганой белой жилеткой. Из аксессуаров актриса выбрала бежевый ремешок и нюдовые сливочные туфли-лодочки на шпильке. Правильно подобранной обувью Светлана визуально вытянула силуэт, став казаться еще стройнее. Ходченкова устроила мини-дефиле, показав свой лук во всей красе.

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