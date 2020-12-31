«Суета осталась за плечами»: Ходченкова в мятном джемпере и брюках-трубах повеселилась с друзьями

В это сезоне очень актуальны все оттенки зеленого.

Светлана Ходченкова поделилась со своими фолловерами аутфитом, который составила специально для дружеской вечеринки.

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Она облачилась в черные завышенные брюки, которые подчеркивают талию. Джемпер крупной вязки мятного оттенка. И, несмотря на зимний холод, звезда рискнула примерить босоножки серебристого тона, подобрав к ним в падан сумочку.

«Предновогодняя суета осталась за плечами… Теперь особенно приятно бежать к друзьям на встречу», — подписала она кадр.

«Светлана, восхитительны! Как актриса несравненны! И выглядите… Какая изысканность, стиль!», «Самая красивая звездочка», «Но надо быть при этом осторожнее на таких-то шпильках», «Нельзя быть на свете красивой такой», «Прекрасная в любом образе», «Свитер и босоножки. Не простудитесь?» — прокомментировали лук Ходченковой пользователи Сети.

Отметим, что ранее в программе «Модный приговор» Эвелина Хромченко рассказывала о тренде на зеленый цвет. Сейчас особенно актуальны мятный, изумрудный тона, оттенки свежей травы и зеленой груши.

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