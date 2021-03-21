Морозное утро: красавец-муж Арнтгольц со спящим в коляске сыном Данилой вышел на прогулку

В Storeis микроблога Марк Богатырев опубликовал свежий снимок. Морозное мартовское утро актер из сериала «Кухня» провел в парке на прогулке с новорожденным сынишкой. Пока Данила сладко спал в своей коляске его мама запечатлела их на снимке. Для Татьяны Арнтгольц этот малыш стал вторым, у нее есть 11-летняя дочка Маша от Ивана Жидкова. А вот для ее нынешнего избранника новорожденный сын стал первенцем.

Примечательно, что сестры-близняшки Арнтгольц родили с разницей в двадцать дней. Сначала сын Левушка появился у Ольги. Теперь у нее трое детей, помимо младшего наследника в семье подрастает дочка Анна и сын Аким. Таким образом, и Ольга, и Татьяна почти синхронно ушли в декретный отпуск.

Марк Богатырев не спускает сынишку с рук. Он во всем помогает своей жене. Теперь малыш потребует от родителей максимум внимания. Для Татьяны бессонные ночи, первые колики, смена пеленок — история знакомая. Правда, ее дочка Маша уже выросла. А вот для Марка все будет в новинку.