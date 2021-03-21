«Жизнь других» в Колумбии: зарплаты, налоги, стоимость образования
Жанна Бадоева
Звездный гость
Эксперимент! Как правильно варить картошку
Видео

Силуэтный образ: Михалкова в облегающей блузке с открытыми плечами отметилась в свете

Звезда участвовала в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в одном из заведений Москвы.

Силуэтный образ: Михалкова в облегающей блузке с открытыми плечами отметилась в свете
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/

Юлия Михалкова приняла участие в интеллектуальной битве «Что? Где? Когда?» в одном из московских заведений. В подобном проекте экс-участница шоу «Уральские пельмени» принимала участие впервые.

Вместе с артисткой на битве умов и эрудиции отметились ее подруги. Все девушки облачились в тотальные черные луки.

«Одна из самых красивых наших команд», — прокомментировал появление светских львиц на проекте ведущий игры Алесь Мухин.

Сама Юлия выбрала блузку с открытыми плечами и широким воротником и облегающие брюки. Аутфит был силуэтным и подчеркивал достоинства фигуры актрисы.

Напомним, в последнее время Михалкова пробует себя в роли сценариста, она написала текст для художественного фильма и сейчас ждет результата специальной комиссии, надеясь проявить себя в большом кино. Также в своем Instagram звезда призналась, что у нее недавно произошли серьезные изменения на личном фронте, но пока она не хочет о них рассказывать. Отметим, что в свои 37 лет юмористка все еще имеет статус незамужней дамы.

Смотрите также

Тэги

Юлия МихалковаЮлия Михалкова последние новости