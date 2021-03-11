Больше не комедиантка: «экс-пельмешка» Юлия Михалкова начала карьеру киносценариста

Юлия Михалкова много лет наслаждалась славой на шоу СТС «Уральские пельмени», где за ней прочно закрепился имидж красивой, но глуповатой девушки, думающей больше о маникюре и модных тряпицах, чем о высоком.

Но, как оказалось, к настоящей артистке этот имидж не имеет никакого отношения. Участница комедийного проекта успешно писала миниатюры для своего шоу, однако зрители об этом даже не догадывались. В какой-то момент Юлия устала от сложившегося образа и решила покончить с ним раз и навсегда, покинув юмористическую программу.

Она сразу же занялась написанием книги «Не говори мужчинам: „НЕТ!”», которая имела успех, снялась в нескольких киноработах и телепроектах, выступила в качестве ведущей «Детского КВН» на СТС. Но и этого ей оказалось недостаточно. Звезда решила заявить о себе, как о киносценаристе.

«Я прошла курсы по сценарному мастерству. Сейчас я уже закончила сценарий, потратив на него три месяца. Сейчас я его забрала из сценарной комиссии. После того, как ты заканчиваешь писать сценарий, его нужно отдать в сценарную комиссию, которая его поправит и даст, возможно, дорогу в большой кинематограф», — рассказала Михалкова.

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