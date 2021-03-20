«К доктору или в салон красоты?»: Ханна первый раз привела дочь к стоматологу

«Какая красота! Адриан, ты к доктору пришла или в салон красоты?», — спросила удивленную дочь Ханна.
Малышка не совсем понимала, что происходит. Однако она с удовольствием позволила накрасить себе ногти. А чтобы девочка не боялась бормашину, стоматолог показала Адриане, как работает это устройство. Девочка поняла, что ничего страшного в лечении зубов нет. Тем более, когда доктор подарила ей настоящий салонный уход за ручками и ноготками.
«Первый поход к стоматологу», — подписала ролик Ханна.
Поклонники светловолосой девочки и ее знаменитой мамы восхитились храбростью малышки и написали в комментариях под видео слова поддержки для Адрианы:
«Смелая девочка, умничка», «Хорошенькая, замечательная девочка», «»Модница».
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