«К доктору или в салон красоты?»: Ханна первый раз привела дочь к стоматологу

Чтобы Адриана не переживала, в клинике малышке сделали маникюр.

На одной из фан-страничек певицы Ханны появилась запись с дочерью знаменитости в главной роли. Примечательно, что первый поход девочки к стоматологу исполнительница публиковала раньше в личном микроблоге.

Адриана вместе с Ханной зашли в кабинет зубного. Однако вместо того, чтобы усадить малышку в специальное кресло, врач предложила девочке услуги салона красоты. Дочери шоумена Пашу сделали маникюр. Адриане захотелось накрасить ногти лаком цвета морской волны.

«Какая красота! Адриан, ты к доктору пришла или в салон красоты?», — спросила удивленную дочь Ханна.

Малышка не совсем понимала, что происходит. Однако она с удовольствием позволила накрасить себе ногти. А чтобы девочка не боялась бормашину, стоматолог показала Адриане, как работает это устройство. Девочка поняла, что ничего страшного в лечении зубов нет. Тем более, когда доктор подарила ей настоящий салонный уход за ручками и ноготками.

«Первый поход к стоматологу», — подписала ролик Ханна.

Поклонники светловолосой девочки и ее знаменитой мамы восхитились храбростью малышки и написали в комментариях под видео слова поддержки для Адрианы:

«Смелая девочка, умничка», «Хорошенькая, замечательная девочка», «»Модница».

Смотрите также: