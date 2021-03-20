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«Мармелад с игрушкой»: Галкин сделал Лизе и Гарри неожиданный сюрприз

Юморист купил детям много сладостей с игрушками.

«Мармелад с игрушкой»: Галкин сделал Лизе и Гарри неожиданный сюрприз
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. В этом году им исполнится уже по восемь лет, а в мае они закончат первый класс. К слову, на обучение детей звездные родители тратят порядка шести миллионов рублей в год. Сюда входит и оплата частной школы, и различные кружки, в том числе языковые.

Максим Галкин с детьми
Максим Галкин с детьми. Фото: instagram.com/maxgalkinru

В своем Instagram Максим Галкин показал, как проводит субботний день с наследниками. Он решил купить детям большое количество сладостей с игрушками.

«Мармелад с игрушкой!», — сказал Галкин, высыпая на стол коробочки.

Лиза и Гарри оценили сюрприз от папы. Они с умилением рассматривали игрушки, который доставали из каждой упаковки.

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