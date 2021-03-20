«Мармелад с игрушкой»: Галкин сделал Лизе и Гарри неожиданный сюрприз

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. В этом году им исполнится уже по восемь лет, а в мае они закончат первый класс. К слову, на обучение детей звездные родители тратят порядка шести миллионов рублей в год. Сюда входит и оплата частной школы, и различные кружки, в том числе языковые.

В своем Instagram Максим Галкин показал, как проводит субботний день с наследниками. Он решил купить детям большое количество сладостей с игрушками.

«Мармелад с игрушкой!», — сказал Галкин, высыпая на стол коробочки.

Лиза и Гарри оценили сюрприз от папы. Они с умилением рассматривали игрушки, который доставали из каждой упаковки.

Смотрите также: