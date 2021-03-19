На контрасте фактур: Бузова в кожаных брюках слоуч и замшевой дубленке отметилась на прогулке

Стилист Марина Гранди оценила черно-молочный образ певицы и порекомендовала добавить в него цвета.

Телеведущая Ольга Бузова ежедневно участвует в нескольких проектах. Один из них – работа на телеканале ТНТ в качестве ведущей. Девушка в паре с Ксенией Бородиной является лицом «ББ шоу» — ток-шоу на социально значимые темы. В кадре поющая телеведущая всегда выглядит безупречно. Так ли обстоит дело с ее повседневными образами?

Мы решили оценить очередной образ Ольги Бузовой, в котором она отправилась по делам. Девушка выбрала модную куртку авиатора и кожаные брюки. Стилист Марина Гранди прокомментировала аутфит теледивы.

«Стиль драма с элементами стиля smart casual. Ольге он подходит, но все же не хватает яркой, интригующей детали, которая цепляет взгляд. Образ создан на контрасте фактур: кожаные брюки, костюмной ткани укороченный жилет, замшевая дубленка — и это выводит его на уровень стильного. Актуальные вещи — это залог современности: брюки слоуч, укороченный жилет, удлиненная куртка-косуха и в итоге очень комфортный look для прогулок. Но все-таки этот комплект простит Ольгу, так как в нем нет интриги. Черно-молочный аутфит, несмотря на контраст фактур, выглядит просто. Так выглядят многие и этот look не цепляет взгляд, увы», — признала эксперт.

Чтобы наряд получился более броским, имиджмейкер порекомендовала добавить эмоций, то есть привнести яркости в образ при помощи цвета.

«Ведь сейчас весна и хочется раскрасить свой гардероб», — подчеркнула эксперт. И посоветовала: «Я бы раскрасила брюки в благородный рубиновый или брусничный оттенок. И сразу бежевый в таком сочетании не будет выглядеть драматично, а выведет этот образ на уровень изысканного и дорогого. Нанесем последний штрих — яркую помаду оттенка Бургунди и образ будет очень эффектным и привлекательным. Обувь оставим прежней, она прекрасно вписалась в стиль smart casual».

Справка Teleprogramma.pro

Марина Гранди — имиджмейкер-стилист, коуч. Основатель школы имиджа «СтильЭксперт» @stilexpert. Выпускница Института Репутационных технологий Art&Image. Член международной Ассоциации Имиджмейкеров. Опыт работы 10 лет.

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