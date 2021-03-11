«Ребята перевернули индустрию»: Бузова поздравила Милохина с годовщиной появления его дома тиктокеров

Певица Ольга Бузова опубликовала торжественный пост в честь приближающегося праздника Дани Милохина и его коллег. В ближайшее время TikTok-хаусу молодого блогера и артиста исполнится год.

По словам Бузовой, Милохин всего добился сам. Артистка отметила, что Даня не скрывает подробности своего жизненного пути:

«Не забывайте про его сложный путь из детского дома (считаю, что могу об этом говорить, так как Даня это не скрывает и даже шутит на эту тему). Все, чего он достиг — его личная заслуга и большая работа, плюс счастливые совпадения и правильные люди на пути».

Ольга подчеркнула, что проект Милохина, который создал дом блогеров — TikTok-хаус, по масштабу напоминает «Фабрику звезд».

«На этой неделе исполнился год ТикТок-дому, где предводительствует Даня Милохин! Мои поздравления, ребята уже перевернули индустрию, а сейчас развиваются не только в соцсетях, но и на сцене. Со времен «Фабрики звезд», наверное, не было прям такого быстрого и цельного продюсерского проекта, связанного с постоянным выпуском новых песен», — резюмировала Бузова.

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