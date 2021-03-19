«Слава богу, с ней все в порядке»: дочь Ярослава Сумишевского чудом уцелела во время взрыва в Химках

Музыкант, в феврале похоронивший жену, мог потерять еще и наследницу Ксению.

Известный исполнитель, звезда шоу Первого канала «Три аккорда» Ярослав Сумишевский рассказал своей аудитории в Instagram о счастливой случайности, которая спасла жизнь его дочери, 18-летней Ксении Сумишевской. Как выяснилось, девушка живет в доме в Химках, в котором утром в пятницу, 19 марта, произошел взрыв газа, в результате которого погибли люди. Квартира Ксении находится практически в эпицентре взрыва, но она каким-то чудом не пострадала.

«Соседняя квартира моей дочки. Слава богу, с ней все в порядке. Мои искренние соболезнования родным погибших», — написал Ярослав Сумишевский в Instagram.

На связь с подписчиками вышла и сама Ксения.

«Я в шоке, начинаю все больше верить в чудо. А чудо в том, что наша квартира целая. Снизу, слева квартиры задеты, а наша – нет», — поделилась девушка в сторис Instagram.

Напомним, Ксения – дочь Ярослава Сумишевского от первого брака. Вторая жена Сумишевского Наталья, подарившая ему сына Мирона, скончалась в начале февраля после страшного ДТП.

Музыкант тяжело переживает смерть любимой женщины, у него на руках остался четырехлетний сын.

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