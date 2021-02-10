«Меня осталась ровно половина»: Ярослав Сумишевский поделился эмоциями после похорон жены

Жена известного исполнителя шансона Ярослава Сумишевского Наталья умерла, получив тяжелые травмы в аварии. Молодая женщина скончалась в реанимации одной из больниц Красноярска, несколько дней пролежав в коме.

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В минувший понедельник Наталью похоронили в Москве на Химкинском кладбище. Ярослав Сумишевский признался в Instagram, что не находит себе места от горя.

«Наташа была вселенной, в которой я жил и существовал. Она была моей половинкой в прямом и переносном смысле. И когда ее сердце остановилось, меня осталось ровно половина. Очень тяжело, такую боль я еще не испытывал, не знаю, как жить дальше», — написал артист.

Он дал обещание поклонникам, что обязательно справится и будет жить дальше ради детей. Ярослав Сумишевский принял решение не отменять ближайшее выступление, несмотря на то что петь ему сейчас очень трудно.

«Я не вправе сдаваться, потому что она бы не сдалась. 14 марта я выйду на сцену. Для нее. Для вас. Также подтверждаю весь гастрольный график на своем сайте. До встречи!» — написал Сумишевский.

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