«Крокодил попадет в номинацию»: фанаты «Маски» пытаются раскрыть детали нового выпуска шоу

На телеканале НТВ с успехом идет второй сезон самого охраняемого шоу «Маска». В предстоящее воскресенье телезрители увидят уже шестую программу проекта, в котором осталось десять участников. Четыре Маски уже разоблачены. Это – Черная Пантера, Ананас, Пингвин и Банан.

Телезрители всю неделю горячо обсуждают детали предыдущего шоу и пытаются угадать, что их ждет в предстоящем выпуске. На официальной странице проекта «Маска» в Instagram поклонники могут писать свои предположении.

«Друзья, продолжаем рубрику Бинго, — написано в аккаунте «Маски». — Пишите свои варианты ответов в комментарии под этим постом. И уже в это воскресенье мы проверим вашу интуицию».

В числе лидеров версия о том, что на этот раз в номинацию попадет один из самых сильных участников – Крокодил.

«Прозвучит песня в стиле рок», «Слава будет танцевать с ламой», «Регина обидится на Тимура», «Розовую пантеру оставят, маску снимет кто-то из фаворитов. Тимур угадает кто в маске», «Крокодил попадет в номинацию», — высказываются в Сети.

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