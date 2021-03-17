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«Там Бузова, подруга Киркорова»: зрители «Маски» считают, что жюри пора разоблачить Розовую Пантеру

Поклонники самого охраняемого шоу подозревают, что в костюме сказочного персонажа прячется любимица председателя судейской коллегии.

«Там Бузова, подруга Киркорова»: зрители «Маски» считают, что жюри пора разоблачить Розовую Пантеру
Розовую Пантеру зрители «Маски» назвали слабым звеном. Фото: телеканал НТВ

В минувшее воскресенье, 14 марта, на НТВ вышел пятый эфир самого охраняемого шоу «Маска», по его итогам проект покинул Банан. Под маской тропического плода прятался Юрий Стоянов.

Теперь поклонники шоу гадают, от кого же судьи решат избавиться на этот раз. Большинство высказываний посвящено Розовой Пантере. Телезрители считают, что уже давно пора снять маску именно с нее.

«Как думаете, какая Маска будет следующей?» — спросили поклонников проекта в аккаунте шоу в Instagram.

Фанаты, следящие за происходящим на шоу, тут же отозвались. Часть из них, кстати, предполагает, что Розовая Пантера на проекте пользуется симпатиями поп-короля Филиппа Киркорова. И этим можно объяснить столь долгое участие Пантеры в шоу «Маска».

Банан – Юрий Стоянов
В минувшем выпуске шоу «Маска» разоблачили Банана. Фото: телеканал НТВ

«Хочу, чтобы сняли с Пантеры. Ну, слабая она, слабая», «Хочется уже отправить отдыхать Пантеру», «Почему так тянут Пантеру. Она явна лишняя в этом проекте», «Там Бузова, подруга Киркорова?!», «Пантера конечно, на данный момент, она самое слабое звено», — высказываются в Сети.

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