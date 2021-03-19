«У Арианы все сложнее»: Алена Ашмарина из «Дома-2» раскрыла диагнозы дочерей-близнецов

Бывшая участница «Дома-2» Алена Ашмарина в начале января этого года родила дочерей-близнецов Аврору и Ариану. Молодая мама признавалась, что она невероятно счастлива и рассказывала, что ее наследницы абсолютно здоровы. И только сейчас Алена призналась, что еще в первые дни жизни дочерей обнаружила у них странные пятнышки – на животике у Авроры, и на губе – у Арианы. Врачи успокоили Алену, сказав, что пятна пройдут сами со временем. Но они только увеличивались. И только благодаря одной своей знакомой, дочь которой родилась с аналогичными пятнышками, Ашмарина выяснила, что все не так уж безобидно.

В Instagram экс-участница «Дома-2» озвучила диагноз близнецов – гемангиома, детская доброкачественная опухоль.

«У Авророчки на животике, лечится достаточно легко, прикладываются капельки на ватном диске, по 2-3 раза в день. У Арианы все сложнее, так как у нее на слизистой, на губе. Она очень быстро растет и может деформировать губу, если ее не начать быстро лечить», — поделилась Алена Ашмарина.

В ближайшее время Алена отправится с дочками в клинику, где у Арианы возьмут все необходимые анализы и назначат лечение. Пока медикаментозное. Ашмарина отметила, что врач ее успокоила, сказав, что она обратилась вовремя. И возможно, обойдется без кардинальных мер.

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