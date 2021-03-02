«Мама в восторге»: Алена Ашмарина с размахом отметила два месяца дочерям-двойняшкам

Экс-участница «Дома-2» не поскупилась и организовала целый праздник.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Ашмарина — многодетная мама-одиночка. Она воспитывает четверых дочерей — Патрисию, Алису, Аврору и Ариану, рожденных от отношений с разными мужчинами.

Алена предпочла расстаться с папами своих наследниц, так как те вели себя не очень достойно по отношению к ней.

Второго марта двум младшим дочерям-двойняшкам Алены Ашмариной исполнилось два месяца. Многодетная мама, которая еще и является успешной бизнесвумен, решила устроить праздник по этому поводу.

Алена пригласила домой аниматоров — ростовых кукол в виде забавных медведей, который развлекали ее старших дочерей Патрисию и Алису. Двухмесячным Авроре и Ариане шумные торжества не интересны в силу нежного возраста.

«К нам в гости пришли необыкновенные мишки! В восторге особенно мама! Смотрю и любуюсь на эмоции девочек!» — поделилась Алена Ашмарина в Instаgram.

Напомним, после рождения дочерей-близнецов, многодетная мама переехала в новую, более просторную квартиру. В прежней Алене с девочками стало очень тесно.

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