«Танцы» на ТНТ: борьба за главный приз в 6 миллионов рублей вступила в активную фазу

В ближайшую субботу поклонников проекта ждет невероятное по своей зрелищности шоу.

Ровно неделю назад на ТНТ стартовало продолжение последнего сезона проекта «Танцы», который был поставлен на продолжительную паузу из-за эпидемии коронавируса.

В ближайшую субботу, 20 марта, канал покажет новую программу. Наставники отобрали себе в команды по восемь танцоров, с каждым из которых у телезрителей будет возможность познакомиться поближе. Борьба обещает быть очень напряженной, ведь на кону главный приз – 6 миллионов рублей!

В новом выпуске будут озвучены результаты первого зрительского голосования, а приглашенным членом жюри станет Сергей Лазарев, знающий толк в хореографии.

Музыкант пришел в восторг от номеров, показанных на шоу «Танцы», и заявил, что они круче, чем на «Евровидении».

Егор Дружинин признается, что едва сдерживал слезы во время одного из выступлений, и откажется до конца проекта комментировать номера некоторых участников. Кого? Узнаете уже завтра, 20 марта, в 18:00, в эфире шоу «Танцы» на телеканале ТНТ.

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