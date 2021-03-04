Они вернулись!: последний сезон шоу «Танцы» на ТНТ продолжится с 13 марта

Последний сезон шоу «Танцы» возвращается на канал ТНТ. Осенью прошли кастинги, и звездные наставники почти набрали себе команды, но им помешал коронавирус. Теперь, с середины марта, зрителям покажут концерты, в ходе которых определится победитель проекта. Больше у танцоров не будет возможности дотянуться до этого титула. Напомним, на кону лежит приз в 5 миллионов рублей.

В субботу, 13 марта, зрителей ожидает необычный выпуск шоу, в котором покажут номера тех, кто уже попал в команды наставников, а также дуэты танцовщиков, которым не удалось выступить на отборочных концертах из-за пандемии. Борьба за места в проекте продолжается.

«Осенью прошлого года мы приняли решение приостановить съемки шоу на время сложной эпидемиологической ситуации, — рассказал продюсер «Танцев» Вячеслав Дусмухаметов. — Мы возобновляем съемки, чтобы вместе со зрителями узнать, кто же будет победителем последнего сезона лучшего танцевального шоу страны».

Известно, что в последнем сезоне Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова набирают в команды всего по 8 участников. Это значит, что каждому претенденту на победу будет уделено больше внимания.

Шоу «Танцы» вернется после зимнего перерыва — 13 марта в 18:00 на канале ТНТ.

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