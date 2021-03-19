«Были планы снимать пятый сезон»: звезда сериала «Ольга» Максим Костромыкин – о продолжении комедии

На этой неделе героем нового выпуска авторского проекта «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro стал актер Максим Костромыкин. Звезда сериалов «Ольга» и «Желтый глаз тигра» совсем скоро предстанет на экране в роли полицейского инспекции по делам несовершеннолетних в сериале «Аль-капотня» на «Пятнице!».

Роль Гриши в сериале «Ольга» принесло ему настоящую славу и всенародную любовь. И многие поклонники надеются вновь увидеть кумира в продолжении комедии. И Костромыкин дал надежду фанатам сериала, рассказав, что планируют режиссеры.

«Последнее, что я слышал — якобы были планы снимать пятый сезон. Дальше не знаю, будет что-то или нет», — рассказал в интервью Костромыкин.

Актер отметил, что к четвертому сезону его персонаж получил развитие: «Режиссеры услышали меня, может это, конечно, произошло само собой, но мой персонаж стал человечнее, работать над ним теперь интереснее».

Напомним, серила «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли впервые появился на экранах телеканалов осенью 2016 года. Он повествует о жизни «простой русской женщины» Ольги, которая в одиночку воспитывает двоих детей от разных браков, а также тянет на себе отца-алкоголика, забывая о своей личной жизни.

Смотрите также