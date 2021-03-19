«Загугли звезду»: Максим Костромыкин — о сериале «Аль-капотня», продолжении «Ольги», личной жизни и сложностях обучения в театральном вузе

Максим Костромыкин известен своей ролью в сериале «Ольга». На телеканале «Пятница!» вышел еще один проект, где актер сыграет полицейского — это сериал «Аль-капотня».

Максим Костромыкин стал гостем авторской рубрики Teleprogramma.pro «Загугли звезду» и ответил на самые популярные запросы о себе в Сети.

Биография

— Я родился в Казахстане, в 1997 году перебрались в Калининград, а оттуда в 2002 году я переехал в Москву.

Как и все учился в школе, потом было высшее образование, потом второе высшее актерское. По сей день тружусь в этой профессии

Какие смешные моменты можете рассказать об учебе?

— Со смешными историями в моей биографии всегда была проблема. Как-то не дается смотреть на жизнь смешно.

Люди все разные. Одни видят море позитива, другие считают жизнь скучной, третьи, как я, реагируют сухо.

Каким было первое высшее образование и как стали актером?

— Первое — экономическое. В 1994 году, мне как раз было 14-15 лет, тогда казалось, что это очень перспективное направление. Если помните, это как раз время, когда экономическая составляющая жизни оставляла желать лучшего.

Но когда я поступил на экономический и стал глубже проникать и учебу, наткнулся на одну книжку. Она ставила перед выбором, заставляла решить, для чего ты проживешь эту жизнь, на что ее потратишь. На зарабатывание денег или на что-то более стоящее.

Мне в мои 15-19 лет показалось, что потратить свою жизнь на творчество – это достойное решение. Сейчас я понимаю, что во всем есть достоинства и недостатки. А тогда была мечта.

Юношеский романтизм, если хотите. Когда художественные ценности преобладают над материальными. Наверное, оттуда и началась моя история.

После окончания экономического решил попробовать поступить во ВГИК. Приехал в Москву, а мне сказали — мы над тобой поработаем, мы тебя вылечим. Я в те времена был настолько заморочен и надменен. У меня всегда так было, если я в какую-то историю попадаю, то меня заносит и не знаю берегов. В итоге меня взяли, на первый год обучения занял деньги у друга.

Рост

— Измеряю по утрам – 170 сантиметров.

А по вечерам?

— Смотря какое давление, если ты весь день лежишь на диване и читаешь газету, то давление меньше, а ты длиннее. А если ты весь день на ногах, бегаешь и решаешь какие-то вопросы, то теряешь сантиметр или два.

Какой у вас вес?

— Это больная тема. Где-то 62, сейчас 61 кг.

Где живет

— Здесь — это планета Земля. А вообще в Москве живу, между парком Победы и Фили.

Сериалы

— Давайте начнем со знаковых. Моя самая знаковая роль — это Гриша в сериале «Ольга». Так сложилось, что с ней связана большая часть моей карьеры, она случилась через 10 лет после института.

А самая любимая роль на сегодня — в сериале «Желтый глаз тигра». Но я предполагаю, что эту роль потеснит мой новый герой Паша из «Аль-капотни».

Для меня это тоже очень серьезная роль и она мне понравилась. Я надеюсь, что получился неплохой результат.

Максим Костромыкин и Александра Нестерова

— Александра — это моя бывшая жена, с которой мы сейчас в разводе, но поддерживаем уважительные отношения. Я не люблю сам вникать в чужую личную жизнь, и не люблю, когда вторгаются в мою. Поэтому больше ничего сказать не могу.

В браке ли вы сейчас и собираетесь ли?

— Нет, не в браке. Я живу настоящим, не стоит загонять себя в какие-то рамки. Будущее все покажет.

Чем занимается ваша возлюбленная?

— Учится, потом будет работать. Как и все.

Дети

— У меня есть дочь, я ее очень люблю. Она у меня самая лучшая.

Сейчас явных увлечений у нее нет. Она в таком возрасте, когда приближается момент самоопределения, она старается получить как можно больше знаний, сделать какой-то запас.

Ну и еще играет на фортепьяно, мама захотела.

Смотрит ли дочь сериалы с вашим участием и гордится ли вами?

— Честно говоря, я на сегодняшний день не участвую в сериалах, которые хотелось бы ей показать. Но, наверное, что-то смотрит. Не знаю, гордится или нет. У нас отношения скорее любит или не любит.

А приглашали в школу на утренники сыграть роль, зная, что вы актер?

— Нет, такого не было. Когда она ходила в детский сад, я был Дед Морозом. Ей было 3-4 года, она не узнала, но смотрела с подозрением.

Сериал « Аль-капотня»

— Мой герой в сериале канала «Пятница!» — это начальник отдела по делам несовершеннолетних, майор полиции Павел Кирсанов. Это в сегодняшнем, а в прошлом — простой дворовой парнишка, который однажды попал в нехорошую историю.

Тогда его вытащил другой начальник отдела по делам несовершеннолетних. Подставился сам и потерял работу. Этот случай стал определяющим для моего героя. На него это произвело сильное впечатление.

Сериал «Ольга». Будет ли продолжение? Будете ли вы участвовать?

— Последнее, что я слышал — якобы были планы снимать пятый сезон. Дальше не знаю, будет что-то или нет.

К четвертому сезону режиссеры услышали меня, может это, конечно, произошло само собой, но мой персонаж стал человечнее, работать над ним теперь интереснее.

Если позовут, то пойду, конечно.

Какие отношения с актерами на съемочной площадке и в реальной жизни?

— В реальной жизни у нас никаких взаимоотношений нет. Это работа. Яна Троянова, насколько я знаю, дружит с Алиной Алексеевой, с режиссерами, креативными продюсерами.

Когда мы начинаем работать над проектом, внутри у нас очень теплая и дружная атмосфера. Когда заканчивается, может и остаются какие-то связи, но они единичны.

В основном, все разбегаются и живут своей жизнью.

Где сейчас снимается

— Кроме «Аль-капотни» никаких премьер пока не планируется.

Возможно, приму участие в проекте про космическую станцию — рабочее название «Мародер», возможно изменится.

Есть еще один проект, называется «Испытательные работы», но об этом позже.

Пожалуй, на этом все. Пока нет точной уверенности, где будешь участвовать, а где – нет.

Смотрите сериал «Аль-капотня» на телеканале «Пятница!» понедельник-четверг в 22:00.

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