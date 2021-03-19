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«Загугли звезду»: Максим Костромыкин — о сериале «Аль-капотня», продолжении «Ольги», личной жизни и сложностях обучения в театральном вузе

Актер ответил на самые популярные запросы Сети в авторском проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

«Загугли звезду»: Максим Костромыкин — о сериале «Аль-капотня», продолжении «Ольги», личной жизни и сложностях обучения в театральном вузе
«Загугли звезду»: Максим Костромыкин - О продолжении «Ольги», личной жизни и сложностях обучения в театральном вузе. Фото: телеканал «Пятница!»

Максим Костромыкин известен своей ролью в сериале «Ольга». На телеканале  «Пятница!» вышел еще один проект, где актер сыграет полицейского — это сериал «Аль-капотня».

Максим Костромыкин стал гостем авторской рубрики Teleprogramma.pro «Загугли звезду» и ответил на самые популярные запросы о себе в Сети.

Биография

— Я родился в Казахстане, в 1997 году перебрались в Калининград,  а оттуда в 2002 году я переехал в Москву.

Как и все учился в школе, потом было высшее образование, потом второе высшее актерское. По сей день тружусь в этой профессии

Какие смешные моменты можете рассказать об учебе?

— Со смешными историями в моей биографии всегда была проблема. Как-то не дается смотреть на жизнь смешно.

Люди все разные. Одни видят море позитива, другие считают жизнь скучной, третьи, как я, реагируют сухо.

Максим Костромыкин
Максим Костромыкин в детстве. Фото: instagram.com/_makskost_/

Каким было первое высшее образование и как стали актером?

— Первое — экономическое. В 1994 году, мне как раз было 14-15 лет, тогда казалось, что это очень перспективное направление. Если помните, это как раз время, когда экономическая составляющая жизни оставляла желать лучшего.

Но когда я поступил на экономический и стал глубже проникать и учебу, наткнулся на одну книжку. Она ставила перед выбором, заставляла решить, для чего ты проживешь эту жизнь, на что ее потратишь. На зарабатывание денег или на что-то более стоящее.

Мне в мои 15-19 лет показалось, что потратить свою жизнь на творчество – это достойное решение. Сейчас я понимаю, что во всем есть достоинства и недостатки. А тогда была мечта.

Юношеский романтизм, если хотите. Когда художественные ценности преобладают над материальными. Наверное, оттуда и началась моя история.

После окончания экономического решил попробовать поступить во ВГИК. Приехал в Москву, а мне сказали — мы над тобой поработаем, мы тебя вылечим. Я в те времена был настолько заморочен и надменен. У меня всегда так было, если я в какую-то историю попадаю, то меня заносит и не знаю берегов. В итоге меня взяли, на первый год обучения занял деньги у друга.

Рост

— Измеряю по утрам – 170 сантиметров.

А по вечерам?

— Смотря какое давление, если ты весь день лежишь на диване и читаешь газету, то давление меньше, а ты длиннее. А если ты весь день на ногах, бегаешь и решаешь какие-то вопросы, то теряешь сантиметр или два.

Максим Костромыкин
Максим Костромыкин.
Фото: instagram.com/_makskost_/

Какой у вас вес?

— Это больная тема. Где-то 62, сейчас 61 кг.

Где живет

— Здесь — это планета Земля. А вообще в Москве живу, между парком Победы и Фили.

Сериалы

— Давайте начнем со знаковых. Моя самая знаковая роль — это Гриша в сериале «Ольга». Так сложилось, что с ней связана большая часть моей карьеры, она случилась через 10 лет после института.

А самая любимая роль на сегодня — в сериале «Желтый глаз тигра». Но я предполагаю, что эту роль потеснит мой новый герой Паша из «Аль-капотни».

Для меня это тоже очень серьезная роль и она мне понравилась. Я надеюсь, что получился неплохой результат.

Максим Костромыкин и Александра Нестерова

— Александра — это моя бывшая жена, с которой мы сейчас в разводе, но поддерживаем уважительные отношения. Я не люблю сам вникать в чужую личную жизнь, и не люблю, когда вторгаются в мою. Поэтому больше ничего сказать не могу.

В браке ли вы сейчас и собираетесь ли?

— Нет, не в браке. Я живу настоящим, не стоит загонять себя в какие-то рамки. Будущее все покажет.

Чем занимается ваша возлюбленная?

— Учится, потом будет работать. Как и все.

Дети

— У меня есть дочь, я ее очень люблю. Она у меня самая лучшая.

Сейчас явных увлечений у нее нет. Она в таком возрасте, когда приближается момент самоопределения, она старается получить как можно больше знаний, сделать какой-то запас.

Ну и еще играет на фортепьяно, мама захотела.

Смотрит ли дочь сериалы с вашим участием и гордится ли вами?

— Честно говоря, я на сегодняшний день не участвую в сериалах, которые хотелось бы ей показать.  Но, наверное, что-то смотрит. Не знаю, гордится или нет. У нас отношения скорее любит или не любит.

А приглашали в школу на утренники сыграть роль, зная, что вы актер?

— Нет, такого не было. Когда она ходила в детский сад, я был Дед Морозом. Ей было 3-4 года, она не узнала, но смотрела с подозрением.

Сериал « Аль-капотня»

— Мой герой в сериале канала «Пятница!» — это начальник отдела по делам несовершеннолетних, майор полиции Павел Кирсанов. Это в сегодняшнем, а в прошлом — простой дворовой парнишка, который однажды попал в нехорошую историю.

Тогда его вытащил другой начальник отдела по делам несовершеннолетних. Подставился сам и потерял работу. Этот случай стал определяющим для моего героя. На него это произвело сильное впечатление.

Сериал «Ольга». Будет ли продолжение? Будете ли вы участвовать?

— Последнее, что я слышал — якобы были планы снимать пятый сезон. Дальше не знаю, будет что-то или нет.

К четвертому сезону режиссеры услышали меня, может это, конечно, произошло само собой, но мой персонаж стал человечнее, работать над ним теперь интереснее.

Если позовут, то пойду, конечно.

Сериал «Ольга»
Сериал «Ольга». Максим Костромыкин и Яна Троянова.
Фото: ТНТ

Какие отношения с актерами на съемочной площадке и в реальной жизни?

— В реальной жизни у нас никаких взаимоотношений нет. Это работа. Яна Троянова, насколько я знаю, дружит с Алиной Алексеевой, с режиссерами, креативными продюсерами.

Когда мы начинаем работать над проектом, внутри у нас очень теплая и дружная атмосфера. Когда заканчивается, может и остаются какие-то связи, но они единичны.

В основном, все разбегаются и живут своей жизнью.

Где сейчас снимается

— Кроме «Аль-капотни» никаких премьер пока не планируется.

Возможно, приму участие в проекте про космическую станцию — рабочее название «Мародер», возможно изменится.

Есть еще один проект, называется «Испытательные работы», но об этом позже.

Пожалуй, на этом все. Пока нет точной уверенности, где будешь участвовать, а где – нет.

Смотрите сериал «Аль-капотня» на телеканале «Пятница!» понедельник-четверг в 22:00.

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«Аль-капотня»«Загугли звезду»«Ольга»ИнтервьюМаксим КостромыкинэксклюзивЯна Троянова