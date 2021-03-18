«Впервые выходит на сцену»: 8-летний сын Бледанс начинает актерскую карьеру

Эвелина Бледанс сообщила своим фанатам прекрасную новость. Ее младший сын, 8-летний Семен, начинает актерскую карьеру. Мальчик выйдет на сцену в образе своего любимого героя – Пьеро. Первое выступление пройдет в государственном театре в присутствии гостей и журналистов. Об это артистка рассказала в своем Instagram.

«Мой младший сын Семен Семин впервые выходит на сцену. Я верю в тебя, мой сын! Международный день человека с синдромом Дауна. Первый концерт. Безусловная любовь», — написала Бледанс.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Эвелина Бледанс купила квартиру в Москве. Тогда она заявила, что жилплощадь будет предназначена для ее младшего сына Семена. На днях актриса рассказала о том, что ее ежемесячный платеж по ипотеке составляет более 60 тысяч рублей.

Смотрите также: