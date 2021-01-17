«Меняем одежду»: Эвелина Бледанс с сыном отметились в одинаковых комбинезонах на прогулке

Телеведущая Эвелина Бледанс опубликовала на своей странице в сети фотографию по приезде обратно в снежную зиму. Еще недавно знаменитая мамочка гуляла со своим ребенком в Крыму. Однако знаменитости пришлось вернуться домой. Поскольку скоро московские школьники снова пойдут в школу, и маленькому Семе необходимо будет приступить к учебе.

Стоит отметить, что мальчик не унывает. В оставшиеся выходные Семен наслаждается компанией мамы. Помимо того, что малыш решил удивить родительницу и приготовить «сладкий суп» из семечек и лимонов, он нарядился в клетчатый комбинезон с пушистым мехом на капюшоне и отправился на прогулку. Примечательно, что у Эвелины был точно такой же костюм.

«Меням локацию. Меняем одежды. Уже не Крым. Уже мороз», — написала Бледанс в комментариях под снимками с прогулки.

В отчете о том, как прошли игры на свежем воздухе, сохранилось одно забавное видео. На нем видно, как артистка увлеченно катает сына на санках.

«Везем котиков, котиков везем», — напевала Эвелина.

Поклонники Бледанс написали слова умиления в комментариях:

«Пупсики стильные», «Какие вы красавцы! Группа в полосатых купальниках…», «Классные! Чудесный лук», «Какие вы чудесные и красивые!».

Смотрите также: