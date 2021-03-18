«Добился своего»: Анастасия Решетова приготовила шарлотку вместе с сыном

Бывшая девушка шоумена Тимати Анастасия Решетова опубликовала совместное с сыном видео на своей странице в Сети. Знаменитость испекла для своего ребенка шарлотку.

В последнее время в Stories микроблога знаменитости стало появляться все больше записей с кухни Анастасии. Решетова готовит одна и со своей подругой — певицей Назимой. О своей любви к хлебобулочным изделиям Настя признавалась не раз. Дома модель тоже любит баловать малыша Ратмира свежими хачапури и пирогами с разными начинками. А недавно молодая мамочка позволила мальчику самому принять участие в кулинарном процессе.

«Добился своего. Ой, счастья-то сколько», — прокомментировала Решетова действия довольного сын.

Ратмир ползал прямо на разделочном столе. По брюкам мальчика было понятно, как сильно малыш хотел попробовать себя в роли шеф-повара. Наследник Тимура Юнусова был почти весь в муке, но все равно продолжил помогать маме с тестом для яблочного пирога.

«Завтра Ратик съест», — подписала фото получившейся шарлотки Решетова.

Напомним, после того, как телеведущая поправилась на четыре килограмма, она исключила из своего рациона все сладкое и мучное. Сейчас Анастасия занимается в зале три раза в неделю.

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