«Как у мамы, только меньше»: Анастасия Решетова подарила сыну игрушечную копию Mercedes-Benz

В Stories личного микроблога бывшей девушки Тимати — Анастасии Решетовой — появились кадры ее годовалого сына Ратмира в машине люксового сегмента. Малыш покатался по дому на новом игрушечном автомобиле.

Анастасия подарила любимому сыночку Гелендваген. Конечно, пока это была только копия настоящей машины. Но, судя по реакции Ратмира Юнусова, малыш уже почувствовал себя настоящим королем дорог.

«Как у мамы, только меньше. Ему так идет», — похвасталась ребенком Решетова.

Она показала Ратику его новенький Mercedes-Benz. Малыш с радостью залез в автомобиль, предварительно осмотрев черного «железного коня» со всех сторон.

«Что это мама тебе купила? Давай откроем дверку, залезай. Давай залезай сам, как в настоящую машинку», — порадовалась за сына Анастасия.

Мальчик сделал пару кругов по гостиной. Ратмир довольно улыбался, когда подавал звуковой сигнал на машине. А его мама стояла рядом и смеялась от восторга.

Напомним, что сама Решетова водит точно такой же автомобиль G-класса. Реальный Гелендваген нового выпуска стоит от 12 миллионов рублей. По словам ведущей реалити-шоу «Ты — топ-модель на ТНТ», она просто обожает свою машину.

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