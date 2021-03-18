«Вдохновлено любовью»: Стеша Маликова покружилась на белом песке в платье с воланами цвета спелой клубники

Основательница личного бренда платьев — Стефания Маликова — разместила в своем микроблоге фотоотчет их отпуска с родителями. Девушка в алом наряде позировала на песчаном пляже.

Маликова выбрала для вечерней прогулки по Мальдивам красное шифоновое платье в пол. Примечательно, что аутфит студентки МГИМО был украшен воланами и оголял загорелые плечи Стеши.

«Это платье вдохновлено любовью. Лето 2021 уже скоро», — подписала кадры с пляжа Маликова.

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Отметим, что знаменитость подобрала к наряду длины макси крупные серебристые серьги в виде сердец. Девушка сделала несколько кадров и не смогла выбрать, какое фото получилось лучше всего. Стеша поиграла кудрявыми волосами цвета пшеницы, а на последних кадрах и вовсе собрала их. По словам поклонников Маликовой, таким способом она зрительно удлинила шею.

«Платье отпад, очень соблазнительное», «Жемчужина океана», «Куколка», «Это платье вашего бренда? Очень красивое», «Стеша — Вы потрясающая, Очень красивое платье. Вы—вся огонь и красота», «Ох, Стеша, какие красивые фото, Вы такая милая, олицетворение молодости», — написали восхищенные фанаты дочери Дмитрия Маликова в комментариях под фото.

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