Девушка-весна: Стеша Маликова в клетчатом пальто-рубашке прогулялась с тюльпанами по набережной

Дочка Дмитрия Маликова обожает модные тренды и старается в числе первых внедрять их в свой гардероб.

Среди трендовых демисезонных вещей, на которые следует обратить внимание модницам, телеведущая Эвелина Хромченко выбелила пальто рубашечного кроя. Фэшн-эксперт в эфире программы «Модный приговор», комментируя выбор стилистов, заметила, что куртка-рубашка подойдет всем.

«Ее очень полезно приобрести для своего гардероба, — рекомендовала ранее Хромченко и аргументировала: — Потому что дешево, потому что оригинально и потому что надолго этой вещи хватит, ее впоследствии можно будет использовать».

Ее совету последовали многие звездные модницы. В числе первых свежий тренд привнесла в свой гардероб Стефания Маликова, наследница знаменитого музыканта. Девушке так полюбился этот фасон, что она пополнила коллекцию сразу несколькими моделями. А в качестве весенней выбрала обновку в розовую клетку. В ней она прогулялась накануне по набережной, держа в руках букет тюльпанов.

«Картина называется «Дарите девушкам цветы», как-то так», «Так красиво», «Сказочная куколка», «Вы очень красивая», «Смотришь на вас и чувствуешь Весну!», «Какое красивое весеннее фото!» — заметили в комментариях подписчики.

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