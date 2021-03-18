Яна Кошкина в «леопардовом» платье засветила внушительный бюст

Фигуре Яне Кошкиной могут позавидовать многие – осиная талия, внушительного размера бюст. Брюнетка не скрывает свои прелести и с удовольствием показывает их своим фанатам.

Одежду выбирает соответствующую – с глубоким декольте. На этот раз телеведущая нарядилась в платье с леопардовым принтом, блеснув своим внушительным бюстом. А талию подчеркнула модным широким ремнем. Кадрами поделилась в микроблоге.

Напомним, недавно Кошкина сделала подарок своей маме, подарив новую машину марки KIA. Однако некоторые подписчики захейтили брюнетку, отметив, что автомобиль довольно дешевый.

В прошлом году Яне Кошкиной приписывали роман с шоуменом Гариком Мартиросяном. Она эту версию никак не комментировала. А на защиту юмориста встала его жена Жанна Левина-Мартиросян.

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