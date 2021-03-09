Эффектное завершение праздника: Яна Кошкина взбудоражила поклонников откровенным фото

Актриса позировала на полу в черном платье, похожем на лоскут ткани.

30-летняя жгучая брюнетка Яна Кошкина прославилась благодаря роли в сериале «ЧОП». Красавица, обладающая пышными формами, сразу запомнилась телезрителям. После этого карьера экс-модели пошла в гору, и теперь звезду можно увидеть не только на ТНТ, но и в телесериалах других телеканалов.

Сама Яна Кошкина нисколько не смущается своего статуса секс-символа, которым ее наградили фанаты. Девушка всячески манипулирует им, выгуливая провокационные наряды и публикуя откровенные фото.

8 Марта красавица поделилась горячим снимком, взбудоражившим воображение поклонников. сидя на полу, девушка с оголенными декольте, плечами и ногой приняла провокационную позу, из-за которой многие подумали, что Яна не одета.

«Принцесса с праздником вас ! Фото интригующее», «Как огненно», «Реально очень красивая, надеюсь что в душе ты такая же прекрасная как и на внешний вид», «Кошка», «Фантастика», «Очень красивая», «Восхитительна», «Шикарная женщина!», — пишут восторженно в комментариях.

Сама Кошкина так и не подсказала фанатам – на ней действительно ничего нет или это очередная провокация, и девушка, на самом деле, позирует в мини-платье со шлейфом.

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