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«Леха, вообще ничего не меняй!»: Ягудин поздравил себя с днем рождения

Фигуристу исполнился 41 год.

«Леха, вообще ничего не меняй!»: Ягудин поздравил себя с днем рождения
Алексей Ягудин. Фото: instagram.com/alexei.yagudin

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отмечает день рождения. Ему исполнился 41 год. По этому случаю он опубликовал в своем Instagram кадры из семейного архива. На них олимпийский чемпион запечатлен еще маленьким мальчиком.

«С Днем Рождения себя! Леха, вообще ничего не меняй! Все просто шикарно!» — написал Ягудин.

Алексей Ягудин
Алексей Ягудин. Скриншот: instagram.com/alexei.yagudin

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«Процветания, счастья, крепкого здоровья! Всего самого доброго! Счастья Вам и Вашей семье!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что более десяти лет Алексей Ягудин счастлив в отношениях с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. В официальный брак они вступили несколько лет назад. Пара воспитывает двух дочек – 11-летнюю Лизу и пятилетнюю Мишель.

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